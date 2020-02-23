Официально: серия Huawei P40 появится в России

В России может дебютировать новая серия флагманских смартфонов Huawei P40. Об этом свидетельствует короткий видеоролик размещённый в соцсетях российского подразделения Huawei.

Заголовок даёт чётко понять, что России вошла в список стран, где линейка Huawei P40 появится первой. Какой-либо дополнительной информации нет. Показана только задняя часть корпуса, которая похожа на доступный Huawei P40 Lite.

В Европе смартфон уже вышел и предлагается за 299 евро. Он оснащён дисплеем Full HD+ с диагональю 6,4 дюйма, 6 ГБ оперативной памяти и фирменным процессором Kirin 810. В качестве основной камеры выступает четыре модуля с главным на 48 МП. Ёмкость аккумулятора составляет 4200 мАч. В наличии также стандартный порт для наушников и NFC.

По предварительным данным серию Huawei P40 представят 26 марта.