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Новости

Опубликованы рендер iPhone 13 Pro и его характеристики

Пока iPhone 13 находится в разработке где-то в недрах компании Apple, многие продолжают строить догадки о его внешнем виде и даже создают на их основе качественные рендеры.

Например, редактор зарубежного сайта XDA Developers в своём твиттере продемонстрировал качественное изображение будущего iPhone 13 Pro. Собственно, вот и оно:

После этого китайский ресурс Mydrivers со ссылкой на данное изображение предоставил некоторые характеристики смартфона. По его информации новинка получит обновлённый чёрный матовый цвет и более устойчивую металлическую рамку, которая не будет терять свою краску, как это наблюдается с действующим флагманом.

Также сообщает о выступающих камерах над поверхностью iPhone 13 Pro, но с более защитным стеклом. А сам дисплей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до современных 120 Гц.

Выход iPhone 13 или iPhone 12s ожидается в сентябре 2021 года.

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Источник:
Twitter, Mydrives
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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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