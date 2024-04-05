Опубликованы первые результаты эксперимента по поиску темной материи

Ученые обнародовали первые результаты эксперимента Broadband Reflector Experiment for Axion Detection (BREAD), над которым работает Университет Чикаго в сотрудничестве с Лабораторией Фермила Министерства энергетики США. Целью проекта является поиск темной материи.

Несмотря на то, что непосредственно частицы темной материи обнаружены не были, полученные в ходе эксперимента данные способствуют уточнению представлений о возможных свойствах этих частиц.

Особенностью BREAD является его «широкополосный» подход к поиску аксионов и «темных фотонов», что позволяет рассматривать более широкий спектр возможностей по сравнению с другими исследованиями.

Темная материя, составляющая большую часть материи во Вселенной и играющая ключевую роль в ее структуре, остается плохо изученной из-за своей невидимости для современных детекторов. BREAD использует уникальную конструкцию в виде коаксиальной диш-антенны для улавливания потенциальных фотонов от аксионов.

Полномасштабный эксперимент предполагает использование сильного магнитного поля для увеличения вероятности превращения аксионов в фотоны.

После месяца тестирования прототипа, команда исследователей из Университета Чикаго и Фермилаба зафиксировала обнадеживающие результаты, указывающие на высокую чувствительность оборудования в изучаемом диапазоне частот. Эти находки мотивируют ученых к продолжению исследований в рамках BREAD.

Для дальнейшего развития проекта планируется перевести экспериментальную установку в магнитную лабораторию Национальной лаборатории Аргонн и расширить сотрудничество с другими ведущими научными центрами.