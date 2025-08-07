Анонс iQOO Z10 Turbo+ — топовый процессор и АКБ на 8000 мАч за 25,5 тыс. рублей

Компания iQOO представила в Китае свой новый смартфон Z10 Turbo+. Главные особенности новинки — топовый процессор и огромная батарея за доступный прайс.

iQOO Z10 Turbo+ получил флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400+ и специальный графический чип Q2. Его дополняют до 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5X Ultra) и до 512 ГБ ПЗУ (UFS 4.1).

За автономность новинки отвечает батарея на 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт. Такой аккумулятор удалось вместить в корпус толщиной всего 8,16 мм.

Флагман оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и частотой ШИМ 4320 Гц.

На задней панели разместился блок камер с двумя датчиками: основной — 50 Мп, Sony LYT-600, 1/2″, f/1.79, OIS; широкоугольный — 8 Мп, f/2.2. На передней панели есть круглый вырез под 16-мегапиксельную фронталку.

Среди других особенностей: стереодинамики, водозащита IP65, OriginOS 5 на Android 15 «из коробки», Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

В Китае iQOO Z10 Turbo+ поступит в продажу уже сегодня, 7 августа. На выбор есть три цвета: бежевый, серый и белый. Стоимость новинок: