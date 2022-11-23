OPPO выпустила доступные наушники Enco Buds2 в России

OPPO представила для российского рынка беспроводные наушники Enco Buds2. Новинка получила 10-мм титановые динамики, Bluetooth 5.2, сенсорное управление и автономность до 28 часов.

Вес каждого наушника составляет 4 грамма. Также есть защита от прямых брызг воды по стандарту IPX4.

По заявлению производителя, наушники могут выдавать чистый звук с басами, благодаря фирменным пресетам. Управление и их настройка происходит через приложение.

Время автономной работы на одном полном заряде составляет до 7 часов и до 28 часов с зарядным кейсом. Технологию быстрой зарядки позволяет продлить автономность на 1 час всего за 10 минут.

Наушники OPPO Enco Buds2 уже появились в продаже за 2 490 рублей.