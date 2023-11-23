OPPO представила Reno 11 и Reno 11 Pro — мощные субфлагманы с большим объемом памяти

Компания OPPO представила в Китае серию смартфонов Reno 11. В линейку вошли два устройства — Reno 11 и Reno 11 Pro. В целом смартфоны похожи друг на друга внешне, но имеют некоторые различия в характеристиках.

OPPO Reno 11

OPPO Reno 11 представляет собой смартфон с 6,7-дюймовым FHD+ дисплеем, обладающим разрешением 2412×1080 пикселей. Экран имеет частоту обновления 120 Гц с максимальной яркостью в 950 нит, а также поддерживает технологию HDR10+. Сердцем смартфона является процессор MediaTek Dimensity 8200, дополненный оперативной памятью LPDDR5x и встроенной памятью UFS 3.1. Автономность поддерживается благодаря аккумулятору емкостью 4800 мАч.

Характеристики:

Дисплей: 6,7 дюйма (2412×1080), AMOLED, 120 Гц, 950 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 8200

Камеры: основная — 50 Мп; широкоугольная — 8 Мп; телевик — 32 Мп, фронтальная — 32 Мп

ОЗУ: 8/12 ГБ, LPDDR5X

Память: 256/512 ГБ, UFS 3.1

Батарея: 4800 мАч, 67-ваттная быстрая зарядка

ОС: ColorOS 14 (Android 14)

Стоимость:

8/256 ГБ — 2499 юаней (~31 000 рублей)

12/256 ГБ — 2799 юаней (~34 800 рублей)

12/512 ГБ — 2999 юаней (~37 300 рублей)

OPPO Reno 11 Pro

OPPO Reno 11 Pro, более продвинутая модель в серии, оснащена 6,74-дюймовым экраном (2772×1240 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Экран смартфона обеспечивает яркость до 1600 нит, что обеспечивает отличную видимость в различных условиях освещения. Смартфон получил мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а для поддержки длительного времени работы без подзарядки, Reno 11 Pro оснащен аккумулятором на 4700 мАч.

Характеристики:

Дисплей: 6,74 дюйма (2772×1240), ProXDR AMOLED, 120 Гц, 1600 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Камеры: основная — 50 Мп; широкоугольная — 8 Мп; телевик — 32 Мп, фронтальная — 32 Мп

ОЗУ: 12 ГБ, LPDDR5

Память: 256/512 ГБ, UFS 3.1

Батарея: 4700 мАч, 80-ваттная быстрая зарядка

ОС: ColorOS 14 (Android 14)

Стоимость:

12/256 ГБ — 3499 юаней (~43 500 рублей)

12/512 ГБ — 3799 юаней (~42 200 рублей)

Отличия OPPO Reno 11 и OPPO Reno 11 Pro

Обе модели имеют схожий дизайн при некоторых различиях в характеристиках. В частности, Reno 11 работает на процессоре Dimensity 8200, тогда как Reno 11 Pro оснащен более мощным чипом Snapdragon 8+ Gen 1.

Камеры устройств немного отличаются. Reno 11 предлагает 32-мегапиксельную фронтальную камеру (Sony IM709), основную камеру на 50 Мп (Sony LYT-600), 8-мегапиксельный широкоугольный объектив (Sony IMX355) и 32-мегапиксельный телеобъектив (Sony IMX709) с 5-кратным зумом. В Reno 11 Pro используется другой основной сенсор — Sony IMX890, остальные датчики аналогичны базовой версии.

Что касается размеров и веса, то Reno 11 обладает толщиной корпуса 7,59 мм и весом 184 г, в то время как Reno 11 Pro чуть толще и тяжелее — его размеры составляют 8,26 мм в толщину и 190 г. Старшая версия также имеет чуть увеличенный дисплей, но менее емкий аккумулятор.

Reno 11 будет доступен к покупке с 25 ноября, а Pro-версия выйдет на рынок 1 декабря.