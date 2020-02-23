Операторы сделают бесплатный доступ к более 300 сайтам
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Новости

Операторы сделают бесплатный доступ к более 300 сайтам

Минкомсвязь России утвердило список сайтов, доступ к которым должен предоставляться операторами бесплатно, даже если на счёте нет средств или отсутствует трафик.

Всего с список вошел 391 ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Выбрали из списка самые интересные:

  • Все сервисы Яндекс и Mail.ru;
  • Новостные агрегаторы;
  • Вконтакте, Одноклассники;
  • 2GIS;
  • РЖД;
  • Государственные сервисы и ресурсы;
  • Delivery Club;
  • СберМаркет;
  • Ozon;
  • AliExpress;

Согласного документу участниками тестового запуска стали Ростелеком, Мобильные ТелеСистемы (МТС), Вымпел-Коммуникации (Билайн), МегаФон, Эр-Телеком Холдинг (Дом.ру).

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к ресурсам продлится до 1 июля 2020 года.

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