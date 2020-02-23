Операторы сделают бесплатный доступ к более 300 сайтам

Минкомсвязь России утвердило список сайтов, доступ к которым должен предоставляться операторами бесплатно, даже если на счёте нет средств или отсутствует трафик.

Всего с список вошел 391 ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Выбрали из списка самые интересные:

Все сервисы Яндекс и Mail.ru;

Новостные агрегаторы;

Вконтакте, Одноклассники;

2GIS;

РЖД;

Государственные сервисы и ресурсы;

Delivery Club;

СберМаркет;

Ozon;

AliExpress;

Согласного документу участниками тестового запуска стали Ростелеком, Мобильные ТелеСистемы (МТС), Вымпел-Коммуникации (Билайн), МегаФон, Эр-Телеком Холдинг (Дом.ру).

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к ресурсам продлится до 1 июля 2020 года.