Операторы сделают бесплатный доступ к более 300 сайтам

Минкомсвязь России утвердило список сайтов, доступ к которым должен предоставляться операторами бесплатно, даже если на счёте нет средств или отсутствует трафик.
Всего с список вошел 391 ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
Выбрали из списка самые интересные:
- Все сервисы Яндекс и Mail.ru;
- Новостные агрегаторы;
- Вконтакте, Одноклассники;
- 2GIS;
- РЖД;
- Государственные сервисы и ресурсы;
- Delivery Club;
- СберМаркет;
- Ozon;
- AliExpress;
Согласного документу участниками тестового запуска стали Ростелеком, Мобильные ТелеСистемы (МТС), Вымпел-Коммуникации (Билайн), МегаФон, Эр-Телеком Холдинг (Дом.ру).
Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к ресурсам продлится до 1 июля 2020 года.
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