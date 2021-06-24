Opera выпустила новую версию ПК-браузера под названием R5

Opera выпустила обновление десктопного браузера. Апдейт предлагает набор удобных для ежедневных активностей функций, будь то видеоконференция, развлечения, обмен идеями с другими пользователями или получение обратной связи от них.

Теперь браузер получил функцию выноса видеоконференции в отдельное окно. Она работает с Google Meet, Zoom и Microsoft Teams и переводит видеоконференцию в режим «картинка в картинке». Это происходит автоматически, когда пользователь переходит на другую вкладку. При возвращении на вкладку конференции видео вновь отображается в стандартном режиме. Плавающее окно можно сделать прозрачным, чтобы освободить больше пространства на экране.









В новом релизе R5 вкладка с активным видеозвонком будет помечаться красной плашкой, чтобы ее было легче найти. Если пользователь не может разобраться в море открытых вкладок и браузерных окон, то комбинация клавиш CTRL+space поможет найти вкладку по ключевому слову. Если пользователь забыл о вкладке, которая ведет запись, используя микрофон, то Opera уведомит его об этом.

Браузер продолжает делать различные интеграции в социальные мессенджеры. Он также появился нативный доступ к Apple Music, Spotify и YouTube в функции «Проигрыватель» на боковой панели. Теперь эта функция обладает расширенным перечнем музыкальных сервисов, включая Deezer, Tidal, SoundCloud и Gaana.

Функция «Проигрыватель» была усовершенствована дополнительными возможностями контроля проигрывания музыки. Достаточно навести курсор на иконку плеера на боковой панели для отображения мини-контроллера, с помощью которого можно переключить, воспроизвести или поставить на паузу трек, а также менять время его проигрывания.

Помимо функциональности в версии R5 Opera улучшила внешний вид браузера с новым набором обоев, созданных специально для этого релиза. При этом светлые и темные темы оформления будут соответствовать системным настройкам.

Браузер уже доступен для загрузки всем желающим через официальный сайт Opera.

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