В Opera GX появилась «фальшивая история» на случай «смерти» пользователя

Команда разработчиков браузера Opera GX выпустила свежее обновление, которое представляет интересную новую функцию под названием «Фальшивая история». Эта опция доступна в браузере по адресу opera://history.

Как работает «Фальшивая история»? Если пользователь не пользовался Opera GX в течение двух недель, браузер автоматически изменит его историю просмотров. Opera GX будет считать, что пользователь уже неактивен или «умер» и вместо старой истории добавит ссылки и запросы, связанные с благотворительностью, учёбой, волонтёрством и другими схожими занятиями.

Однако стоит обратить внимание, что эта функция полностью стирает всю старую поисковую информацию, что может быть нежелательным. Пользователям следует обдумать, прежде чем воспользоваться этой опцией и осознать последствия её использования.