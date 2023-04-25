Opera выпустила бета-версию нового браузера One

Opera выпустила новый браузер Opera One, который полностью переработан и заменит текущий Opera Browser.

Новый пользовательский интерфейс базируется на модульной архитектуре и обеспечивает автоматическую подстройку элементов при добавлении новых функций в боковую панель или открытии новых вкладок. Одной из новых функций браузера является Tab Islands, которая автоматически группирует вкладки по контексту открытых страниц. Ненужные группы могут быть свернуты, чтобы не занимать ценное экранное пространство.

Боковая панель браузера включает в себя рабочие пространства, мультиплеер со встроенными виджетами Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и других сервисов, а также блок с мессенджерами WhatsApp, Telegram и другими. Блок с генеративными ИИ, включая ChatGPT, AI Prompts и ChatSonic, также доступен в боковой панели. Нейросетевой раздел появился в браузере в марте этого года.

Пользователи уже могут протестировать предварительную версию Opera One, доступную для разработчиков. Финальный релиз браузера запланирован на «позже в этом году».