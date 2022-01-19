Компания Opera представила бета-версию нового «крипто-браузера» для Windows, Mac и Android, который дает пользователям прямой доступ к сервисам Web3.

Браузер ориентирован как на опытных, так и на начинающих пользователей криптовалют, и одна из его основных задач — использование Web3. С помощью крипто-браузера Opera планирует сделать использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных проще и удобнее. Браузер оснащен агрегатором новостей и данных под названием Crypto Corner («крипто-уголок») с ключевой информацией о криптовалютах, в том числе о последних событиях в этой сфере, ценах крипто-активов, комиссиях.

В числе новых инструментов – доступ к децентрализованным биржам, NFT на базе Web3 и игровым dapps, а также встроенная поддержка Telegram и Twitter. Встроенный кошелек уже поддерживает Ethereum в бета-версии, а в дальнейшем станет совместим с основными блокчейн-платформами благодаря сотрудничеству с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS и другими компаниями.

Кошелек поддерживает как сменные стандарты ERC-20, так и несменные стандарты, в том числе токены ERC-721 и ERC-1155, которые появятся в 1 квартале 2022 года. Он также позволяет приобретать криптовалюту через встроенную систему перевода фиатных средств в криптовалюту, а также осуществлять прямой обмен одного типа криптовалюты на другой. Кроме того, пользователи могут проверить свой баланс криптовалют и размер комиссии за транзакцию, а также воспользоваться встроенной NFT-галереей.

Потребность в упрощении доступа к Web3 особенно актуальна, учитывая потенциал метавселенной: по оценкам PwC, к 2030 году ее вклад в экономику составит 1,5 триллиона долларов. При этом, как считают эксперты, сложность доступа к этой среде затрудняет привлечение к ней пользователей.

Крипто-браузер Opera можно запустить на любом устройстве Android ( с Android 7.1.1), Windows ( требуется Windows 7 или новее), macOS ( El Capitan 10.11 или новее)

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