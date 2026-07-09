OpenAI выпустила GPT-5.6 для всех пользователей
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OpenAI выпустила GPT-5.6 для всех пользователей

Компания открыла доступ к новому поколению ИИ-моделей GPT-5.6, которые стали быстрее, дешевле и мощнее предшественников.
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Редакция The GEEK вчера в 23:18
OpenAI выпустила GPT-5.6 для всех пользователей

OpenAI объявила о запуске семейства моделей GPT-5.6 для пользователей по всему миру. В линейку вошли три версии: флагманская Sol, сбалансированная Terra и более доступная Luna.

Ранее GPT-5.6 была доступна только ограниченному кругу партнёров. Теперь модели постепенно открывают всем пользователям ChatGPT, а также разработчикам через API. Полный доступ должен появиться в течение 24 часов после анонса.

Главный акцент OpenAI делает на эффективности. По данным компании, GPT-5.6 Sol показывает более высокие результаты в агентных задачах, программировании, кибербезопасности и научных сценариях, при этом использует меньше токенов и обходится дешевле в работе.

В бенчмарке Agents’ Last Exam флагманская GPT-5.6 Sol обошла Claude Fable 5 на 13,1 балла. В Artificial Analysis Intelligence Index модель приблизилась к Fable 5, уступив один балл, но выполнила задачи быстрее и примерно вдвое дешевле.

Вместе с новой линейкой OpenAI представила режим ultra. Он позволяет модели задействовать несколько агентов параллельно для сложных задач, где важны скорость, проверка результата и многоэтапная работа.

Компания также обновила ChatGPT Work. Теперь сервис лучше превращает запросы пользователя в интерактивные таблицы, списки, документы, презентации и другие рабочие материалы.

OpenAI отдельно подчёркивает, что перед широким запуском GPT-5.6 проходила расширенное тестирование безопасности с участием внешних экспертов и доверенных партнёров.

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