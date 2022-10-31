Instagram массово блокирует пользователей

В соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) наблюдается крупный сбой.

Многие пользователи жалуются на потерю подписчиков из-за массовых блокировок аккаунтов, а у некоторых «вылетает» приложение. Именно с «вылетом» помогает переустановка приложения или перезагрузка смартфона.

Тем, у кого из-за сбоя заблокировали профиль, необходимо подождать каких-либо разъяснений от соцсети.

Представители сервиса уже заявили, что разбираются с инцидентом.