Apple добавила в iOS 27 защиту от мошенников во время звонков и переписок

Apple добавила в iOS 27 новый механизм Trust Insights для защиты от мошенничества. Он предназначен для случаев, когда пользователя пытаются убедить самостоятельно перевести деньги, изменить настройки аккаунта, отправить документы или выполнить другое опасное действие.

Система анализирует не содержимое сообщений, писем или фотографий, а поведенческие признаки. Например, контекст действия, время, последовательность шагов и базовые данные с устройства. Основная обработка происходит прямо в iPhone.

Если Trust Insights замечает подозрительный сценарий, приложение может получить средний или высокий уровень риска. После этого разработчики смогут добавить предупреждение, задержку перед операцией или дополнительную проверку.

Apple отдельно подчёркивает, что Trust Insights не читает переписку, письма и медиатеку пользователя. Исходные данные сразу удаляются, а на серверы Apple отправляется только итоговый сигнал риска.

На старте система будет работать с несколькими типами действий:

платежами;

изменением данных аккаунта;

использованием платных ресурсов;

отправкой сообщений;

форм и документов.

Пользователь сможет отключить Trust Insights в настройках. Но Apple может добавить задержку перед отключением, чтобы защитить людей, которых мошенники специально убеждают выключить защиту.

Trust Insights появится в iOS 27 и будет доступен разработчикам приложений. Выход iOS 27 запланирован на осень 2026 года.