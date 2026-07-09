iPhone 18 Pro Max может подорожать на $200

iPhone 18 Pro Max может стать значительно дороже в производстве, чем iPhone 17 Pro Max. По данным Counterpoint Research, себестоимость версии с 1 ТБ памяти может вырасти почти на $300.

Главная причина — рост цен на память. Больше всего подорожание затронет старшие версии смартфона, потому что они используют больше NAND-памяти и оперативной памяти. Чем больше накопитель, тем сильнее повышение стоимости комплектующих влияет на итоговую себестоимость.

Ещё один фактор — новый процессор A20 Pro. Ожидается, что Apple переведёт его на 2-нм техпроцесс TSMC. Такой чип должен быть мощнее и энергоэффективнее, но производство на новом техпроцессе обходится дороже.

При этом не все компоненты подорожают. По оценке Counterpoint, дисплей и часть других деталей могут стать дешевле, что частично компенсирует рост затрат на память и процессор.

Аналитики считают, что Apple может поднять цены не одинаково для всех версий, а сильнее увеличить стоимость моделей с большим объёмом памяти. Так компания сможет частично защитить прибыльность старших конфигураций.

Но даже если средняя цена iPhone 18 Pro Max вырастет на $200, маржа Apple всё равно может оказаться ниже, чем у iPhone 17 Pro Max.