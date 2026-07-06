Вышла iOS 27 beta 3: что нового

Apple выпустила iOS 27 beta 3 для разработчиков. До публичного бета-тестирования, которое ожидается уже в июле, компания продолжает дорабатывать систему и исправлять ошибки.

Одним из главных изменений стала доработка Apple Intelligence. После установки обновления некоторые пользователи заметили повторную загрузку компонентов ИИ, из-за чего доступ к новой Siri может временно сбрасываться.

Также Apple обновила фирменный браузер Safari. При первом запуске приложение рассказывает о четырёх новых функциях: автоматической сортировке вкладок, группировке закладок по темам, отслеживание изменений на сайтах и поддержке пользовательских расширений.

Кроме того, в iOS 27 beta 3 появились:

обновлённая иконка приложения «Напоминания»;

более мягкие блики на прозрачных и цветных иконках;

улучшенная настройка голоса Siri;

обновлённые системные сообщения во время настройки Siri.

Параллельно Apple выпустила watchOS 27 beta 3, где появились поддержка Siri AI и отдельное приложение Siri.

Публичная бета-версия iOS 27 ожидается в июле, а финальный релиз состоится осенью вместе с линейкой iPhone 18.