Вышла iOS 27 beta 3: что нового
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Вышла iOS 27 beta 3: что нового

Обновление приносит новые возможности Siri, изменения в Safari, обновлённые иконки и ряд небольших улучшений интерфейса.
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Редакция The GEEK сегодня в 22:34
Вышла iOS 27 beta 3: что нового

Apple выпустила iOS 27 beta 3 для разработчиков. До публичного бета-тестирования, которое ожидается уже в июле, компания продолжает дорабатывать систему и исправлять ошибки.

Одним из главных изменений стала доработка Apple Intelligence. После установки обновления некоторые пользователи заметили повторную загрузку компонентов ИИ, из-за чего доступ к новой Siri может временно сбрасываться.

Также Apple обновила фирменный браузер Safari. При первом запуске приложение рассказывает о четырёх новых функциях: автоматической сортировке вкладок, группировке закладок по темам, отслеживание изменений на сайтах и поддержке пользовательских расширений.

Кроме того, в iOS 27 beta 3 появились:

  • обновлённая иконка приложения «Напоминания»;
  • более мягкие блики на прозрачных и цветных иконках;
  • улучшенная настройка голоса Siri;
  • обновлённые системные сообщения во время настройки Siri.

Параллельно Apple выпустила watchOS 27 beta 3, где появились поддержка Siri AI и отдельное приложение Siri.

Публичная бета-версия iOS 27 ожидается в июле, а финальный релиз состоится осенью вместе с линейкой iPhone 18.

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