DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип
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DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип

По данным Reuters, он предназначен для запуска нейросетей и должен снизить зависимость компании от решений Nvidia и Huawei.
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Редакция The GEEK вчера в 23:18
DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип

DeepSeek разрабатывает собственный процессор для искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с проектом, сообщает Reuters.

По информации агентства, новый чип создаётся не для обучения нейросетей, а для инференса — запуска уже готовых моделей и генерации ответов пользователям. Именно этот сегмент сейчас считается самым быстрорастущим на рынке ИИ.

Проект находится на ранней стадии. Источники Reuters утверждают, что компания уже около года ведёт переговоры с разработчиками микросхем, производственными партнёрами и поставщиками памяти. Кроме того, в последние месяцы DeepSeek активно нанимает инженеров по проектированию чипов.

Если разработка окажется успешной, DeepSeek сможет сократить зависимость от ускорителей Nvidia и Huawei. Сейчас компания использует решения обеих компаний, однако поставки самых современных чипов Nvidia в Китай ограничены американскими санкциями.

Reuters отмечает, что собственные ИИ-чипы также разрабатывают OpenAI и Anthropic. Для DeepSeek такой шаг может стать одним из самых серьёзных изменений стратегии с момента выхода моделей R1 и V4, которые сделали компанию одним из лидеров китайского рынка искусственного интеллекта.

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