Эпоха игровых дисков заканчивается: Xbox может отказаться от привода вслед за PlayStation

Sony объявила, что с января 2028 года новые игры для PlayStation больше не будут выходить на дисках. После этого у розничных изданий останутся только цифровые коды для загрузки.

На фоне решения Sony усилились вопросы к Microsoft. По данным зарубежных СМИ, следующая консоль Xbox под кодовым названием Project Helix может выйти без дисковода. Официально Microsoft это пока не подтверждала.

Косвенно на такой сценарий указывает и другая информация. Ранее сообщалось, что Microsoft тестирует функцию disc-to-digital. Она позволит привязывать физические диски Xbox One и Xbox Series X к цифровым версиям игр. Такой механизм мог бы помочь пользователям сохранить доступ к библиотеке при переходе на консоль без привода.

Для Xbox отказ от дисков выглядит логичным направлением. Продажи физических копий на платформе уже несколько лет уступают PlayStation, а Microsoft активно развивает Game Pass и цифровую дистрибуцию.

При этом у компании остаётся шанс сыграть на недовольстве части аудитории. После заявления Sony многие игроки раскритиковали полный отказ от дисков, поэтому Xbox теоретически могла бы сохранить дисковод как конкурентное преимущество.

Пока речь идёт только о слухах и отчётах СМИ. Больше подробностей о Project Helix ожидается позднее в 2026 году.

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