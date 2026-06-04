OpenAI улучшила «память» ChatGPT: бот стал лучше помнить привычки пользователя

OpenAI обновила «память» ChatGPT. Теперь бот должен лучше учитывать предпочтения пользователя, вспоминать важные детали из прошлых разговоров и точнее реагировать на изменившийся контекст.



Функция памяти появилась в ChatGPT в 2024 году: пользователь мог вручную попросить бота запомнить важную информацию для будущих диалогов. В 2025 году OpenAI расширила механизм, позволив ChatGPT учитывать контекст из предыдущих чатов.



Новая версия работает на базе более продвинутой dreaming. В OpenAI так называют метод, который помогает ChatGPT автоматически подбирать релевантные сведения из истории общения. За счёт этого бот должен лучше понимать, какие факты о пользователе важны прямо сейчас, а какие уже устарели.

Например, если пользователь был в другой стране, а затем вернулся домой, ChatGPT должен учитывать актуальный контекст, а не продолжать давать рекомендации по месту прошлой поездки.



Пользователи смогут посмотреть, что ChatGPT «помнит» о них, на отдельной странице памяти. Там же можно добавлять, менять и удалять сведения, а также задавать инструкции для будущих ответов.



Обновление уже начали распространять среди подписчиков Plus и Pro в США. В ближайшие недели OpenAI планирует открыть доступ в других странах, а позже добавить улучшенную память для пользователей без подписки и подписчиков Go.