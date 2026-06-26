OpenAI представила семейство моделей GPT-5.6. В него вошли три версии: флагманская Sol, более сбалансированная Terra и быстрая Luna с меньшей стоимостью использования.

GPT-5.6 Sol компания называет своей самой мощной моделью. Она рассчитана на сложные задачи в программировании, работе ИИ-агентов, научных сценариях, биологии и кибербезопасности. Вместе с GPT-5.6 OpenAI добавила режим рассуждений max, а также ultra-режим, в котором модель может использовать субагентов для ускорения сложных задач.

На первом этапе GPT-5.6 запускается только в ограниченном превью. Доступ получит небольшая группа доверенных партнёров и организаций через API и Codex. В ChatGPT модели во время превью недоступны.

OpenAI объясняет ограниченный запуск консультациями с правительством США. Компания заранее показала властям планы и возможности моделей, после чего согласилась начать распространение с небольшой группы партнёров. При этом OpenAI заявляет, что не считает такой порядок долгосрочной нормой и планирует расширить доступ в ближайшие недели.

Стоимость GPT-5.6 зависит от модели:

GPT-5.6 Sol — $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных;

GPT-5.6 Terra — $2,5 и $15 соответственно;

GPT-5.6 Luna — $1 и $6 соответственно.

OpenAI также обновила систему кэширования промптов. Для GPT-5.6 и более новых моделей появятся явные точки кэширования и минимальное время жизни кэша в 30 минут.

Компания отдельно подчёркивает, что GPT-5.6 получила дополнительные защитные механизмы для биологических и кибербезопасностных запросов. В некоторых случаях ответы могут проходить дополнительные проверки или блокироваться, если система сочтёт запрос рискованным.

Широкий запуск GPT-5.6 в ChatGPT, Codex и API ожидается в ближайшие недели, но точной даты OpenAI пока не называет.