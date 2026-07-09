Алиса теперь может смотреть через умные камеры Яндекса
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Алиса теперь может смотреть через умные камеры Яндекса

Умные IP-камеры Яндекса получили новые ИИ-функции.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:18
Алиса теперь может смотреть через умные камеры Яндекса

Яндекс расширил возможности своих умных IP-камер. Владельцы устройств теперь могут спрашивать Алису о том, что происходит в кадре.

Например, ассистент может ответить, сидит ли кот на столе, есть ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота или спит ли ребёнок. Вопрос можно задать через Яндекс Станцию, ТВ Станцию, наушники Яндекс Дропс или в чате с Алисой AI.

Функция работает на базе визуально-языковой модели Alice AI VLM. Пользователи с подпиской «Экстра» или «Стандарт» могут задавать неограниченное число запросов, без подписки доступно до 20 запросов в месяц.

Камеры также научились менять заранее заданные положения по голосовой команде. Например, можно сохранить направления на дверь, коридор и гостиную, а затем переключать их через Алису.

Ещё одно нововведение — автоматическая запись по условиям. Камера может включать запись, когда в кадре появляется человек, питомец или другое заданное событие.

Кроме того, появился поиск по видеоархиву обычным текстом. Пользователь может написать запрос вроде «где люди играют с собакой» или «видео, где поют под гитару», а камера найдёт подходящие записи. Функция доступна по подписке «Экстра» или «Стандарт».

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