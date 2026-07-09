Почти 49% россиян назвали разряженный телефон главной тревогой в незнакомом городе
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Почти 49% россиян назвали разряженный телефон главной тревогой в незнакомом городе

Тревога низкого заряда: повербанки и зарядка «на всякий случай».
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Почти 49% россиян назвали разряженный телефон главной тревогой в незнакомом городе

Разряженный смартфон без возможности его зарядить вызывает у россиян почти такую же тревогу, как отсутствие денег. К такому выводу пришли авторы опроса среди 1000 пользователей смартфонов.

Согласно исследованию, 48,7% респондентов признались, что остаться в незнакомом городе с разряженным телефоном для них страшнее или так же тревожно, как остаться без денег. Остальные 51,3% назвали более серьёзной проблемой отсутствие денег.

Исследование также показало, что зависимость от зарядки стала привычной частью повседневной жизни. Так, 71% пользователей пользуются повербанком, а 67% хотя бы иногда ставят смартфон на зарядку «на всякий случай», даже если аккумулятор ещё не разрядился. Почти половина опрошенных (46,6%) заряжает смартфон дважды в день или чаще.

При этом только 22,3% участников сообщили, что к концу дня у их смартфона остаётся комфортный запас заряда. Большинство призналось, что к вечеру аккумулятор почти полностью разряжается или требует подзарядки в течение дня.

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Ещё один вывод опроса касается выбора нового смартфона. Если бы увеличение ёмкости аккумулятора не влияло на толщину корпуса, вес и цену устройства, 59,3% пользователей выбрали бы батарею на 7000 мА·ч и больше, а 76% предпочли бы модель с аккумулятором не менее 6000 мА·ч.

Опрос проводился в июне 2026 года среди 1000 пользователей смартфонов. Исследование подготовил бренд realme.

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