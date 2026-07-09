Браузер DuckDuckGo научился блокировать рекламу на YouTube

DuckDuckGo объявил о расширении возможностей встроенного режима Duck Player. Теперь при просмотре видео через него пользователи могут смотреть ролики на YouTube без большинства рекламных вставок.

Функция работает без установки дополнительных расширений. Видео открываются в отдельном интерфейсе Duck Player, который также отключает персонализированные рекомендации и историю просмотров, снижая объём собираемых данных.

В компании отмечают, что режим не гарантирует полное отсутствие рекламы. Если YouTube изменит принципы показа объявлений или потребует авторизацию, часть рекламы может продолжить отображаться.

Новая возможность уже доступна в браузере DuckDuckGo для Windows, macOS, iOS и Android и постепенно появляется у пользователей.

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