Складной iPhone Ultra может выйти позже iPhone 18 Pro

Первый складной iPhone может оказаться в дефиците сразу после анонса. По данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple, вероятно, представит iPhone Ultra вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в сентябре, но старт предзаказов и продаж могут перенести на более поздний срок.

Куо сравнивает ситуацию с запуском iPhone X в 2017 году. Тогда смартфон показали вместе с iPhone 8, но предзаказы открыли только через несколько недель из-за сложностей с производством.

По оценке аналитика, во второй половине 2026 года поставки складного iPhone составят около 7–8 млн устройств. На третий квартал придётся только 0,5–1 млн штук. Для сравнения, поставки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max за тот же период оцениваются в 20–22 млн устройств.

Из-за ограниченного тиража iPhone Ultra может быстро исчезнуть из продажи после открытия предзаказов. Куо ожидает, что сроки доставки растянутся на 4–6 недель или дольше и останутся такими до декабря.

Ожидаемая цена складного iPhone — $2300–2500. Аналитик также допускает, что из-за дефицита перекупщики смогут продавать устройство с наценкой 50–100%.

По слухам, iPhone Ultra получит внешний экран диагональю около 5,5 дюйма и внутренний дисплей на 7,8 дюйма. В разложенном виде толщина корпуса может быть меньше 5 мм.