Сбер представил GigaChat 3.5 Ultra с улучшенной работой с кодом и длинными текстами

Сбер представил новую флагманскую языковую модель GigaChat 3.5 Ultra. По заявлению компании, она лучше справляется с программированием, математическими задачами, анализом длинных документов и выполнением многошаговых агентных сценариев.

Новая модель доступна бесплатно в ИИ-помощнике «ГигаЧат». Кроме того, Сбер опубликовал её в открытом доступе, поэтому разработчики смогут использовать GigaChat 3.5 Ultra для создания собственных приложений и ИИ-сервисов.

Как заявляют в компании, модель генерирует длинные тексты до четырёх раз быстрее предыдущей версии, потребляет меньше вычислительных ресурсов и почти вдвое компактнее. Для обработки больших документов используется собственная архитектура с технологией линейного внимания, которая позволяет эффективнее работать с длинным контекстом.

По словам Сбера, GigaChat 3.5 Ultra также лучше подходит для создания ИИ-агентов. Модель может самостоятельно искать информацию, выполнять код, обращаться к внешним сервисам и возвращать готовый результат.

По собственным тестам GigaChat 3.5 Ultra превзошла предыдущую флагманскую модель, а по ряду показателей приблизилась к открытым моделям, включая DeepSeek 3.2. Независимых сравнительных тестов новой модели пока не опубликовано.