Т-Банк запустил онлайн-карту АЗС с прогнозом наличия бензина
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Т-Банк запустил онлайн-карту АЗС с прогнозом наличия бензина

Сервис использует обезличенные данные о покупках топлива по картам банка.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:39
Т-Банк запустил онлайн-карту АЗС с прогнозом наличия бензина

«Т-Банк» выпустил онлайн-карту АЗС, где можно посмотреть прогноз наличия бензина АИ-92 и АИ-95. На карте отмечены более 20 тысяч заправок, где фиксировались покупки бензина. Данные обновляются автоматически.

Для каждой АЗС отображается прогноз наличия топлива, а также время последней покупки по карте «Т-Банка». Это помогает понять, работает ли станция и насколько актуальна информация. Пользователи также могут сами отмечать, есть ли на заправке бензин и очереди.

Карта доступна на сайте, в мобильном приложении «Т-Банка» через поиск по запросу «бензин», а также на главной странице приложения «Авто.ру».

У банка уже есть сервис «Топливо», но он работает только с партнёрскими АЗС и не показывает наличие бензина.

В начале июля похожую карту начала тестировать и компания «Яндекс», но пока она доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про».

Ранее в России запустили сервис «ГдеБЕНЗ» для мониторинга ситуации на заправках.

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