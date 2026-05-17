Мальта закупила доступ к ChatGPT Plus для всех граждан страны

ИИ в каждый дом.
Редакция The GEEK сегодня в 10:35
OpenAI заключила соглашение с правительством Мальты, в рамках которого все жители страны получат бесплатный доступ к подписке ChatGPT Plus сроком на один год. Для этого необходимо пройти специальный обучающий курс по использованию ИИ.

Мальта стала первой страной в мире, реализующей программу подобного масштаба. Инициатива под названием «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае. Координацией проекта займётся Управление цифровых инноваций.

Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри подчеркнул, что страна не намерена допускать цифрового отставания своих граждан и стремится вывести их в «авангард глобальных перемен».

Доступ к подписке смогут получить не только жители Мальты, находящиеся в стране, но и граждане, проживающие за рубежом. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

Обычная стоимость подписки ChatGPT Plus составляет $20 в месяц, а население Мальты — около 574 тысяч человек. Таким образом, чтобы обеспечить всех граждан подпиской необходимо почти $11,5 млн.

