Три спорных изменения iPhone 18 Pro, которые могут не понравиться пользователям

До презентации iPhone 18 Pro остаётся около двух месяцев, и вокруг будущих смартфонов от Apple появляется всё больше слухов. Часть изменений может не понравиться покупателям.

По данным инсайдеров, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут стать толще прошлогодних моделей. Оценки расходятся: одни источники говорят о корпусе до 10,75 мм, другие указывают примерно 9 мм для Pro Max. Есть и версия, что сам корпус останется прежним, а увеличится только блок камер.

Также ожидается прибавка веса. По слухам, iPhone 18 Pro Max будет весить около 240 г. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max весит 233 г, а iPhone 16 Pro Max — 227 г.

Ещё одно возможное изменение касается цветов. Apple может снова не выпустить iPhone Pro в чёрном или тёмно-сером варианте. По последним слухам, iPhone 18 Pro выйдет в трёх цветах: тёмно-вишнёвом, светло-голубом и серебристом.

Если информация подтвердится, iPhone 18 Pro станет вторым поколением Pro-линейки подряд без классического чёрного цвета.

Все слухи и утечки об iPhone 18 мы собрали в отдельном материале.