Три спорных изменения iPhone 18 Pro, которые могут не понравиться пользователям
Новости

Три спорных изменения iPhone 18 Pro, которые могут не понравиться пользователям

Если утечки подтвердятся, новые флагманы Apple получат сразу несколько изменений, которые понравятся далеко не всем.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:49
Три спорных изменения iPhone 18 Pro, которые могут не понравиться пользователям

До презентации iPhone 18 Pro остаётся около двух месяцев, и вокруг будущих смартфонов от Apple появляется всё больше слухов. Часть изменений может не понравиться покупателям.

По данным инсайдеров, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут стать толще прошлогодних моделей. Оценки расходятся: одни источники говорят о корпусе до 10,75 мм, другие указывают примерно 9 мм для Pro Max. Есть и версия, что сам корпус останется прежним, а увеличится только блок камер.

Также ожидается прибавка веса. По слухам, iPhone 18 Pro Max будет весить около 240 г. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max весит 233 г, а iPhone 16 Pro Max — 227 г.

Ещё одно возможное изменение касается цветов. Apple может снова не выпустить iPhone Pro в чёрном или тёмно-сером варианте. По последним слухам, iPhone 18 Pro выйдет в трёх цветах: тёмно-вишнёвом, светло-голубом и серебристом.

Если информация подтвердится, iPhone 18 Pro станет вторым поколением Pro-линейки подряд без классического чёрного цвета.

Все слухи и утечки об iPhone 18 мы собрали в отдельном материале.

Обсудить

Главное по теме

Новости iPhone 18 Pro Max может подорожать на $200

Даже повышение цены на $200 может не сохранить прежнюю маржу Apple.
Новости AirPods с «глазами для Siri» задерживаются до 2027 года Новости Складной iPhone Ultra уже запустили в массовое производство

Похожие материалы

Apple Вышла iOS 27 beta 3: что нового

Обновление приносит новые возможности Siri, изменения в Safari, обновлённые иконки и ряд небольших улучшений интерфейса.

 Apple iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России

Он занял первое место как по количеству проданных устройств, так и по объёму продаж в деньгах.

 Apple Складной iPhone Ultra может выйти позже iPhone 18 Pro

Первый складной iPhone может повторить сценарий iPhone X.

 Apple Apple добавила в iOS 27 защиту от мошенников во время звонков и переписок

Она поможет приложениям определять ситуации, когда пользователя могут обманывать по телефону, в сообщениях, письмах или других сценариях.

Скидки и подборки

Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить

Последние новости

«Сбер» запустил карту с наличием бензина на АЗС Алиса теперь может смотреть через умные камеры Яндекса Браузер DuckDuckGo научился блокировать рекламу на YouTube Почти 49% россиян назвали разряженный телефон главной тревогой в незнакомом городе Карта топлива от «Яндекса» стала доступна всем пользователям Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HEALBE GoBe U: браслет для тех, кто устал считать калории вручную

    Обзоры

  2. Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

    Обзоры

  3. Обзор BukaTech Alan: автохолодильник на 8 литров для тех, кто устал от тёплой воды в дороге

    Обзоры

  4. Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

    Обзоры

  5. Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры
Смотреть все обзоры