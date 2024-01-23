Онлайн-сервисы в России обяжут предупреждать о списаниях платы за подписки

Госдума в марте рассмотрит законопроект, который обяжет онлайн-сервисы информировать клиентов о взимаемой плате по подпискам. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента летом 2023 года.

По словам авторов инициативы, россияне сталкиваются с проблемами при использовании подписок в различных сервисах. В частности, списание средств происходит без уведомления пользователя.

Документ предусматривает обязательство сервисов уведомлять о предстоящем списании не позднее, чем за сутки до операции. Кроме того, законопроект включает запрет на автоматическое списание средств после отказа пользователя от подписки. При этом уточняется, что пользователь должен иметь доступ к услугам по подписке до окончания оплаченного периода, даже если она была отменена.