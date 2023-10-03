OnePlus вживую показала свой первый складной смартфон

OnePlus и OPPO объединили усилия для разработки одного складного телефона, который будет выпущен обоими брендами под разными названиями – Open и Find N3 соответственно. Смартфон показал YouTube-канал Unbox Therapy, опубликовав соответствующее видео-интервью с гендиректором OnePlus Питом Лау.

Устройство получит уникальную конструкцию шарнира, над которой инженеры работали долгое время, параллельно патентуя различные решения. Главное преимущество – отсутствие зазора между дисплеями в сложенном виде. Для демонстрации этого, в видео между экранами зажали лист бумаги, а затем подняли им смартфон. При раскрытии устройства небольшая неровность все же присутствует, но она заметно меньше нежели у продуктов конкурентов.

Среди прочих особенностей смартфона стоит отметить скругленные углы, плоский экран и наличие физического переключателя бесшумного режима. Хотя передний экран по размеру отличается от основного, его характеристики идентичны. По слухам, Open может похвастаться высочайшей плотностью пикселей среди всех складных устройств, что обеспечивает потрясающее качество изображения.

Что касается задней панели, информация о дизайне блока камер пока держится в секрете. Предположительно, камеры будут размещены в круглом блоке.

Пит Лау рассказал, что устройство будет продаваться как Open на международном рынке и как Find N3 в Китае. По данным инсайдера Макса Джамбера, дебют состоится 19 октября.