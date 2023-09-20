Стала известна дата анонса OnePlus Open — первый складной смартфон компании

Презентация OnePlus Open ожидалась до конца августа, но компании пришлось отложить премьеру из-за смены поставщика дисплея. Сегодня инсайдер Макс Джамбер (Max Jambor) назвал новую дату дебюта первого складного смартфона OnePlus.

По словам информатора, OnePlus Open будет представлен в следующем месяце — 19 октября. Кроме этого сообщается, что дисплей устройства сможет выдерживать 400 000 циклов складывания.

Что касается технических характеристик, девайсу приписывают чип Snapdragon 8 Gen 2, 16 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон получит формфактор «книжки» по типу серии Galaxy Z Fold, подробно о его дисплее и соотношении сторон мы писали в этом материале.