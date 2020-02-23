OnePlus выпустит наследника бюджетного OnePlus X

Редактор зарубежного издания Xdadevelopers поделился планами компании OnePlus, которые стали известны благодаря его источнику внутри компании.

The source referred to it as "OnePlus Z" and said the hardware matched the previous OnePlus 8 Lite render. https://t.co/zB5PN9nQjW — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 28, 2020

OnePlus может возродить линейку бюджетных смартфонов OnePlus X. Ранее смартфон упоминался, как OnePlus 8 Lite, но теперь стало известно, что модель выйдет под названием OnePlus Z. Новинка продолжит ряд бюджетных смартфонов.

Рендер OnePlus Z

Дебют бюджетного OnePlus X состоялся в 2015 году и имел более скромные характеристики и низкой ценой, по сравнению со старшими моделями.

Новинка получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей, процессор SoC MediaTek Dimensity 1000, тройную камеру и 8 Гб встроенной памяти.