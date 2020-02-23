OnePlus выпустит наследника бюджетного OnePlus X
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Новости

OnePlus выпустит наследника бюджетного OnePlus X

Редактор зарубежного издания Xdadevelopers поделился планами компании OnePlus, которые стали известны благодаря его источнику внутри компании.

OnePlus может возродить линейку бюджетных смартфонов OnePlus X. Ранее смартфон упоминался, как OnePlus 8 Lite, но теперь стало известно, что модель выйдет под названием OnePlus Z. Новинка продолжит ряд бюджетных смартфонов.

  • Oneplus Z
Рендер OnePlus Z

Дебют бюджетного OnePlus X состоялся в 2015 году и имел более скромные характеристики и низкой ценой, по сравнению со старшими моделями.

Новинка получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей, процессор SoC MediaTek Dimensity 1000, тройную камеру и 8 Гб встроенной памяти.

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