OnePlus Open сравнили с Galaxy Z Fold5 на видео и показали официальные рендеры

На прошлой неделе было опубликовано видео, в котором показали складной смартфон OnePlus Open, а сегодня его сравнили с главным конкурентом — Galaxy Z Fold5.

В новом ролике более подробно показали первый смартфон OnePlus со складным дисплеем, что позволило теперь рассмотреть наличие минимальной складки в области сгиба экрана, которая видна только под определённым углом и не ощущается на ощупь. Этим не может похвастаться главный конкурент смартфона — Samsung Galaxy Z Fold5 с которым сравнили грядущую новинку.

Кроме этого, в Сети опубликовали официальные рендеры OnePlus Open, которые впервые раскрыли дизайн основного модуля камер:

Анонс OnePlus Open ожидается 19 октября, на глобальном рынке смартфон выйдет как Oppo Find N3.