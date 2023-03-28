Доступный OnePlus Nord CE 3 Lite показали на подробных рендерах

OnePlus готовит к выходу смартфон среднего ценового сегмента OnePlus Nord CE 3 Lite. Сейчас грядущая новинка появилась на подробных пресс-изображениях.

Устройство показали в черном и зеленом цветах.

Также сообщается, что стала известна цена. За версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти придется заплатить €329.

Ожидается, что OnePlus Nord CE 3 Lite получит 6,72-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Процессором послужит Snapdragon 695, емкость аккумулятора составит 5000 мАч + 67-ваттная зарядка. Основная камера 108-мегапиксельная + два дополнительных датчика по 2 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп.

Дата анонса пока не называется.