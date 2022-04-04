Беспроводные наушники OnePlus Nord Buds появились на живых фото

OnePlus готовит к выходу беспроводные наушники под брендом Nord. Ранее OnLeaks уже публиковал рендеры, которые похожи на появившиеся фото.

Устройство появилось на живых фото и в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). В ней наушники фигурируют под номерами E505AR и E505AL, а футляр — E505A.

Наушники могут называться OnePlus Nord Buds. В каждом будет установлен аккумулятор на 41 мАч, емкость батареи футляра составит 480 мАч. В комплекте с устройством будет идти кабель с разъемами USB-C и USB-A.

Сами наушники показаны в черном цвете. Предполагается, что они будут стоит дешевле $100.

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