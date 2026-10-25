Экран iPhone Duo может трескаться из-за шарнира
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iPhone Duo трещит по швам? Блогер обнаружил возможную причину поломки экрана

Все оказалось не так радужно.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:01
Экран iPhone Duo может трескаться из-за тонкого звена шарнира

Разборка складного iPhone Duo выявила возможную причину трещин на экране — тонкое звено шарнира. Как пишет The Verge, автор YouTube-канала CuriousHagi воспроизвёл поломку во время испытаний на прочность, а затем разобрал смартфон.

Механизм состоит из центрального шарнира, напоминающего шестерню, и двух типов соединительных звеньев. Сломалось звено в средней части телефона: оно тоньше соседних и лопнуло в месте небольшой выемки.

При разборке также обнаружились следы контакта шарнира с опорной пластиной. Они могут указывать на место заедания, однако причина поломки пока остаётся предположением автора теста.

В соцсетях от первых владельцев iPhone Duo встречаются жалобы на похожие повреждения. Судя по сообщениям, трещины возникают в одном и том же месте. Пользователи описывают заедание механизма и слышимый хруст перед повреждением экрана — иногда спустя всего несколько часов использования.

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