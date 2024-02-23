Microsoft выпустит белую версию Xbox Series X без дисковода

Летом 2024 года Microsoft выпустит обновленную игровую консоль Xbox Series X, сообщает eXputer со ссылкой на источники.

Новинка будет отличаться от оригинальной модели несколькими ключевыми аспектами: белым цветом корпуса, отсутствием дисковода и улучшенным радиатором системы охлаждения.

Презентация устройства может состояться в июне-июле, хотя возможны задержки. Пока неясно, внесут ли другие изменения в дизайн или технические характеристики, кроме указанных. По слухам, обновленная Xbox Series X будет на $50-100 дешевле, чем оригинальная.