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Microsoft выпустит белую версию Xbox Series X без дисковода

Летом 2024 года Microsoft выпустит обновленную игровую консоль Xbox Series X, сообщает eXputer со ссылкой на источники.

Новинка будет отличаться от оригинальной модели несколькими ключевыми аспектами: белым цветом корпуса, отсутствием дисковода и улучшенным радиатором системы охлаждения.

Презентация устройства может состояться в июне-июле, хотя возможны задержки. Пока неясно, внесут ли другие изменения в дизайн или технические характеристики, кроме указанных. По слухам, обновленная Xbox Series X будет на $50-100 дешевле, чем оригинальная.

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Источник:
eXputer
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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