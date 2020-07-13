Google показала внешний вид Pixel 4A до анонса
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Google показала внешний вид Pixel 4A до анонса

Похоже, что в Google допустили ошибку и рассекретили внешний вид недорогого смартфона Pixel 4A до фактического анонса. Его рендер обнаружился в канадском онлайн-магазине Google Store. Судя по всему, изображение попало в сеть раньше запланированного. А ещё это указывает на скорую презентацию новинки.

К сожалению, данных о спецификациях пока нет, но на изображении видно, что смартфон получит одинарную основную камеру и фронтальную, размещённую в вырезе экрана. Никаких больше монобровей!

Из других особенностей отметим сканер отпечатка пальца на задней панели и голубую кнопку включения. Спецификации, вроде модели процессора, объёма ОЗУ и ПЗУ, диагонали экрана и так далее не уточняются.

Также на скриншоте фигурирует дата 12 мая. Похоже, в этот день планировалось показать смартфон изначально, но коронавирус спутал планы.

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На данный момент не уточняется, когда именно покажут новинку и, тем более, когда её выпустят на рынок. Не сообщается и цена. Но можно предположить, что устройство будет дешевле флагманов и выйдет на рынок до конца года. Вероятнее всего, это произойдёт раньше, чем представят флагман Pixel 5.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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