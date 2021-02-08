OnePlus 9 Pro засветился в интернете

Очередная утечка изображений модели OnePlus 9 Pro произошла в сети. На этот раз источником стал YouTube-канал, на котором демонстрировался внешний вид устройства. Кстати, он очень напоминал тот, который мы могли видеть еще в декабре, что еще раз подтверждает вероятный дизайн. Особенно выделяется блок камер, на ободке которых красуется надпись Hasselblad. Кто не знает, то это фирма, занимающаяся выпуском фотоаппаратов. Это нам дает намек на то, что представители OnePlus всерьез намерены работать с оптической составляющей своих продуктов.

Пользовательский интерфейс работы камер также был запечатлен. В нем мы видим такие режимы: Nightscape, Tilt-shift и Pro mode. Диапазон зуммирования — от 0,6 до 3,3X. Что касается других возможностей аппарата, то указывается, что OnePlus 9 Pro получит изогнутый дисплей с разрешением QHD+, что составляет 3120 x 1440 пикселей. Нельзя не отметить и поддержку частоты обновления экрана 120 Гц.

В основе устройства лежит топовый чипсет – Snapdragon 888. У пользователя в распоряжении будет 12 ГБ ОЗУ. За автономность отвечает аккумулятор на 4 500 мАч, с поддержкой ускоренной зарядки, мощностью 65 Вт (проводная) и 45 Вт (беспроводная). И последняя инновация — это стандарт защищенности IP, что не характерно для подобных устройств. Если верить прогнозам, то на рынок OnePlus 9 Pro выйдет раньше, чем предыдущее поколение, ориентировочно в марте.