OnePlus 12 показали на обновлённых рендерах с изменённым модулем камер

Инсайдер OnLeaks в июне показал дизайн флагмана OnePlus 12 и раскрыл его ключевые характеристики, а сегодня тот же информатор обновил свои рендеры грядущей новинки, на которых появились дополнительные детали в блоке камер.

Судя по новым изображениям, основной блок камер получит четыре сенсора вместо трёх, предназначение дополнительного датчика, источник не уточняет, возможно это сканер LiDAR как в iPhone. Кроме этого, логотип Hasselblad «порезали» до одной литеры «H» и размещён он теперь не по центру, а с боку. OnLeaks заявляет, что новые рендеры созданы на базе финального образца OnePlus 12.

Напомним, ранее стало известно, что OnePlus 12 представят раньше, чем ожидалось.