OnePlus 12 представят раньше, чем ожидалось

До конца этого месяца ожидается презентация складного смартфона OnePlus Open, а следующим крупным анонсом станет главный флагман компании — OnePlus 12, который представят раньше обычного.

OnePlus последнее время анонсирует свой главный флагман в первых числах января, но, по словам инсайдера Digital Chat Station, релиз OnePlus 12 состоится до конца этого года.

Кроме этого, информатор поделился ключевыми характеристиками грядущей новинки. С его слов, девайс получит 6,7-дюймовый 2K-дисплей с изогнутыми краями, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, до 24 Гб оперативной памяти, ультразвуковой сканер отпечатка пальца, линейный вибромотор, аккумулятор ёмкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и 50-ти ватной беспроводной. Основной блок камер оснастят тремя сенсорами, из которых: 50-мегапиксельная основа, 50-Мп сверхширик и 64-Мп телевик с перископ-оптикой. Рамка смартфона будет выполнена из металла.

Помимо этого, ожидается, что в устройстве будет реализована технология Rainwater Touch Control, которая при помощи специальных алгоритмов помогает дисплею безошибочно распознавать касания мокрыми пальцами и даже в условиях проливного дождя: