Официальные промо-материалы Nothing Ear (2) просочились в Сеть

Официальные промо-материалы наушников Nothing Ear (2) появились в Сети задолго до официального анонса.

Согласно утечке, наушники будут оснащены 11,6-мм драйверами и персонализированным активным шумоподавлением.

Кроме того, пользователи смогут подключать их к двум устройствам одновременно. Наушники также обладают защитой от влаги и пыли (IP54) и обеспечивают до 6 часов воспроизведения без кейса, а с кейсом — до 36 часов.

Официальный анонс наушников Nothing Ear (2) запланирован на 22 марта.