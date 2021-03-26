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Новости

Официально: Razer выпустит «умную» маску с подсветкой и фильтрами

В январе этого года компания Razer представила концепт под названием Project Hazel. Это была многоразовая маска с активной вентиляцией, фильтрами, RGB-подсветкой и голосовым усилителем.

Мы думали, что это концептуальный проект, и не знали, будет ли он актуален, когда вакцинация и всё остальное будет запущено. Но теперь мы собираемся воплотить это в реальность и выпустить умную маску.

генеральный директор Razer Мин-Лян Тан

Новинка называется N95, но пока не сообщается, сколько будет стоить такая маска, и когда она выйдет на рынок.

  • Razer

Project Hazel станет реальностью. Мы собираемся сделать это, и я думаю, что все мы, к сожалению, еще долго будем носить маски.

Мин-Лян Тан

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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