Официально: Razer выпустит «умную» маску с подсветкой и фильтрами

В январе этого года компания Razer представила концепт под названием Project Hazel. Это была многоразовая маска с активной вентиляцией, фильтрами, RGB-подсветкой и голосовым усилителем.

Мы думали, что это концептуальный проект, и не знали, будет ли он актуален, когда вакцинация и всё остальное будет запущено. Но теперь мы собираемся воплотить это в реальность и выпустить умную маску. генеральный директор Razer Мин-Лян Тан

Новинка называется N95, но пока не сообщается, сколько будет стоить такая маска, и когда она выйдет на рынок.

Project Hazel станет реальностью. Мы собираемся сделать это, и я думаю, что все мы, к сожалению, еще долго будем носить маски. Мин-Лян Тан