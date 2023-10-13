Официально: OnePlus Open получил дату анонса [фото и видео тизеры]

После череды слухов и утечек, OnePlus наконец-то назвала дату анонса первого смартфона компании со складным дисплеем. Презентация OnePlus Open состоится 19 октября в Мумбаи (Индия).

Кроме этого, были опубликованы фото и видео тизеры грядущей новинки:

Ожидается, что смартфон получит 7,82″ внешний и 6,31″ внутренний OLED-дисплеи, разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 2 (3,36 Гц), до 16-гигабайт оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч и основной модуль камеры с тремя сенсорами 48+48+64 Мп настроенными компанией Hasselblad.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором OnePlus Open показали со всех сторон на видео и сравнили с главным конкурентом — Samsung Galaxy Z Fold5.