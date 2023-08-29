Официально: ASUS опровергает слухи о закрытии линейки смартфонов Zenfone

В конце прошлой недели появилась информация, что ASUS отказывается от выпуска смартфонов серии Zenfone. Сегодня вендор опроверг данный слух в официальном заявлении для СМИ.

По словам представителей бренда, линейки Zenfone и ROG Phone не будут сняты с производства, а сотрудники, работающие над устройствами, сохранят свои рабочие места.

В заявлении для прессы говорится следующие: «Мы опровергаем слухи, что смартфон ASUS Zenfone 10 станет последним поколением этой серии и линейка продуктов ASUS Zenfone будет закрыта. Компания продолжит развивать мобильные подразделения ROG Phone и Zenfone».