ASUS отказывается от смартфонов Zenfone

Asus проводит изменения в своем подразделении, которое занимается мобильной электроникой. Об этом сообщает издание TechNews.

В июне Asus объявила о планах перевести часть разработчиков персональных компьютеров в мобильное подразделение, но позже решила уволить данных сотрудников.

По словам источника TechNews, компания Asus намерена завершить разработку своей линейки смартфонов Zenfone. Сотрудники, ранее работавшие над серией, будут переведены в другие отделы компании или присоединятся к команде, занимающейся разработкой игровых смартфонов ROG Phone.

Линейка Zenfone была запущена Asus в 2014 году, а смартфоны серии получали положительные отзывы от техноблогеров и журналистов.