Одно сообщение выводит из строя iPhone на iOS 13

Энтузиасты нашли новый способ вывести из строя iOS 13 и iPadOS 13. Для этого потребуется всего одно сообщение в любой мессенджер, который установлен на iPhone или iPad.

Чтобы заставить устройство бесконечно перезагружаться достаточно получить «текстовую бомбу». Обнаруженное пользователями ресурса Reddit «сообщение-убийца» состоит из итальянского флага и символов на языке хинди.

Какого-либо лечения проблемы или специального метода защиты пока нет. Единственное, что предлагают в сети – отключать уведомления из мессенджеров, но тогда личная переписка через смартфон будет полностью парализована.

Стоит предположить, что Apple в курсе проблемы и решит её в короткий срок. Ведь уязвимостью может воспользоваться любой человек шутки ради или злоумышленник в корыстных целях.