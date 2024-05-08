Один из последних дизайнеров, входивших в команду Джони Айва, уходит из Apple после 25 лет работы

Команда дизайнеров созданная под руководством Джони Айва — автора внешнего вида iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad — практически полностью покинула компанию Apple. Совсем недавно, в феврале этого года, уже ушел самый старший из дизайнеров Барт Андре, который отдал этой должности целых 30 лет. А сегодня о своем уходе сообщил Дункан Керр, проработавший в Apple с 1999 года.

На данный момент Керр оставался одним из последних членов команды Джони Айва, которая когда-то состояла из двух десятков тесно сплоченных сотрудников. Интересно, что именно он придумал систему уведомлений для оригинальных Apple Watch. Что уж говорить о важной роли, которую Дункан сыграл в разработки сразу нескольких поколений iPhone, iPad и Mac.

Теперь же за внешний вид Apple отвечает операционный директор Джефф Уильямс, а состав команды промышленных дизайнеров практически полностью обновился.