Крупное обновление Станции Дуо Макс: установка сторонних приложений, Телемост и домофон на экране
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Крупное обновление Станции Дуо Макс: установка сторонних приложений, Телемост и домофон на экране

Станция Дуо Макс получила видеозвонки, умный дом на экране и долгожданную установку сторонних приложений.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Крупное обновление Станции Дуо Макс: установка сторонних приложений, Телемост и домофон на экране

Яндекс выкатил большое июньское обновление для умных устройств. Станция Дуо Макс научилась видеозвонкам через Телемост, показу умного дома и домофона прямо на экране и обзавелась ночным режимом.

Параллельно владельцы ТВ Станций, Дуо Макс и телевизоров на YaOS получили возможность самостоятельно ставить приложения из APK-файлов, а все колонки с Алисой теперь подстраивают качество музыки под скорость интернета.

Видеозвонки через Телемост

На Дуо Макс появилось приложение «Телемост», которое работает через встроенные камеру и микрофон устройства. Звонки бывают один на один и групповые, можно подключиться и к рабочей встрече.

По сути умный дисплей превращается в устройство для видеосвязи, где не нужно держать телефон в руке.

На YaOS официально завезли установку APK

В магазине приложений на ТВ Станциях и Дуо Макс появился раздел «Мои приложения» с QR-кодом, через который можно загрузить собственный APK: войти в аккаунт, добавить файл, дождаться автоматической проверки, после чего приложение появляется в каталоге устройства. Доступно владельцам ТВ Станций, Станции Дуо Макс и телевизоров на YaOS.

Магазин заодно переделали: появились категории, поиск и новая навигация. Плюс разработчики теперь могут добавлять голосовое управление интерфейсом через Алису, а в настройках стало видно, к каким данным имеет доступ каждое приложение, и разрешения можно менять вручную.

Умный дом и домофон на экране

На главный экран Дуо Макс вынесли виджеты для умных устройств: лампочек, розеток и прочего. Теперь свет можно выключить или запустить робот-пылесос одним касанием, а не только голосом.

(без названия)
(без названия)

Если дома стоит совместимый домофон «Спутник», на экране Дуо Макс показывается видео от него, а дверь открывается касанием или голосом.

Ночной режим и родительский контроль

В ночном режиме на экране остаётся только время в тёплых красных тонах с пониженной яркостью. Красный выбран потому, что он меньше влияет на выработку мелатонина и не так мешает сну.

Появился и родительский контроль для видео: четыре уровня возрастных ограничений, при попытке открыть неподходящий контент устройство запросит пароль.

Музыка подстраивается под интернет

Единственное обновление, которое касается всех колонок с Алисой, а не только Дуо Макс: при падении скорости интернета станция сама снижает качество трека, чтобы музыка не прерывалась, а после восстановления связи возвращает прежний уровень. Яндекс уверяет, что на слух разница почти незаметна.

Также в карусели «продолжить просмотр» теперь оказываются не только фильмы и сериалы из Кинопоиска, но и ролики из поиска по видео, с синхронизацией прогресса между устройствами.

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