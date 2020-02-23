Объявлена российская стоимость Nokia 1.3 и телефона Nokia 5310

Новый смартфон Nokia 1.3 и обновлённый легендарный телефон Nokia 5310 добрались до российского рынка. Компания объявила о начале приёма предзаказов.

Nokia 1.3

Новинка представляет из себя смартфон начального уровня выпущенного по программе Android Go. У него используется упрощённая версия Android 10 и специальные приложения для экономии памяти. Кроме того, смартфон точно получит будущие Android 11 и 12.

Аппарат оснащён дисплеем диагональю 5,71 дюйма с разрешением HD+, бюджетным чипсетом Snapdragon 215 и 1 Гб оперативной памяти.

В России Nokia 1.3 будет предлагаться в бирюзовом, графитовом и золотистом цвете по цене 5 990 рублей.

Nokia 5310 (2020)

Аналогично открылся предзаказ на обновлённый кнопочный телефон Nokia 5310. В нём слегка обновился дизайн и технические характеристики.

На корпусе расположились отдельные кнопки для управления музыкальным плеером и стандартный порт для подключения наушников.

Стоимость в России составит всего 3 990 рублей.